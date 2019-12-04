علق الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، على مبادرة "المركزي"، لحل أزمة المصانع المتعثرة، بأنها خطوة تحفز معدلات النمو.

وقال "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد": "عايزين نحفز معدلات النمو كي تصل إلى 6%، مع الأخذ في الاعتبار مشروعات البنية التحتية، التي يجري العمل بها بنشاط كبير.

وأضاف "الفقي"، لابد من وجود محفز آخر لجانب المشروعات البنية التحتية، فضلا عن المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي، والعقارات بصفة عامة.

واستطرد: "آن الأوان أن القطاع الذي يقود عملية النمو، ويكون قادرا على تحفيزه وخلق مزيد من فرص العمل، والتصدير للخارج هو القطاع الصناعي".

وأوضح أن المبادرة في الأساس، تخاطب القطاع الخاص، والرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يهتم بالقطاع الخاص، لأنه قاطرة النمو.

وأشار إلى أن المبادرة، تقدم قرضا بقيمة 100 مليار جنيه، ميسر للغاية لأن نسبة الفائدة 10%، تتناقص حتى يصل سعرها 6%، "الدعم دا هتتحمله الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والبنك المركزي والبنوك الحكومية التابعة له".

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة "المركزي"، يصل لـ5184 مصنعا متعثرا، ولديها قضايا مع البنوك.

وأضاف "عامر"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تلك المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهرا، وسيجرى توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه.

وأكد إزالة تلك الكيانات والمؤسسات الصناعية من القوائم السلبية فور سدادهم 50% من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان تلك المصانع العودة للعمل مع البنوك بناء على دراسات وملاءمتها المالية.