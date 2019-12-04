للرخصة واللوحات المعدنية.. خطوات استخراج بدل فاقد من المرور

كثيرا ما يتعرض المواطنين، لموقف فقدان الكارنيهات الشخصية الخاصة بهم، ويتسبب ذلك في مشكلة كبيرة عند احتياجهم لها، خصوصا إذا كانت إثبات شخصية أو كارنية العمل أو رخصة القيادة.

وتستعرض "الوطن"، المستندات المطلوبة وكيفية استخراج بدل فاقد، لرخصة القيادة واللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمرور:

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

- طلب مقدم من صاحب الرخصة على النموذج المعد بقسم المرور المختص.

- إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب "الرقم القومي"، وصفة طالب الرخصة.

- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة.

- سداد الرسوم المقررة، والتي تتحدد وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية، واستلام الرخصة الجديدة.

اللوحات المعدنية

وفي حالة فقدان اللوحات المعدنية، وجب إبلاغ أقرب قسم شرطة أو مرور بالفقد، والتقدم للمرور المختص للحصول على بدل فاقد للوحات، بنفس الإجراءات السابقة.

وعلى الراغب في إصدار بدل فاقد للرخصة أو اللوحة المعدنية، التوجه إلى إدارة المرور التابع لها، في مواعيد العمل الرسمية، والتي تبدأ يوميا في تمام الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، ماعدا يوم الخميس، ينتهي العمل في تمام الساعة 2 مساءً.