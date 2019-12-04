قالت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية "طفلي أوسيم"، إن جهات التحقيق أصدرت قرارا بإخلاء سبيل الأب (طبيب الأسنان) وزوجته (أم الطفلين)، بضمان محل الإقامة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن النيابة أصدرت قرار بإجراء تحليل "DNA" لهما وللطفلين؛ للتأكد أنهما أبنائهما. كما قررت التحفظ على الطفلين لدى مالكة الحضانة لحين ورود التقرير.

جرت التحقيقات بمعرفة نيابة شمال الجيزة تحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

كانت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ألقت القبض على طبيب الأسنان وزوجته، بعدما قررا التخلي عن طفليهما التوأم، وتركهما داخل حضانة في أوسيم، والهروب لمدة 6 أيام، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليهما، بعدما تحرر محضرًا بالواقعة.