قال مسؤولون أمريكيون، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، واشترط المسؤولون ـ وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم، تكتم هوياتهم لحساسية المهمة، واشار المسؤولون، إلى أن المصادرة تمت من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من مساء اليوم.

وأضاف المسؤولون، أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وذكر المسؤولون، أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين.