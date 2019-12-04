قالت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنها حررت 316 قضية متنوعة، وذلك ضمن العديد من الحملات التفتيشية التي شنتها على المحال التجارية، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين.

وأوضح العقيد محمد فاضل، رئيس قسم مباحث التموين، أنه جرى تحرير 316 قضية متنوعة تتضمن 4 قضايا سلع منتهية الصلاحية، و160 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و28 قضية تراخيص، و66 قضية شهادات صحية، و7 قضايا تجميع دقيق بلدي مدعم بإجمالي 3.090 طن، و18 قضية مضبوطات بدون فواتير، و7 قضايا سلع مجهولة المصدر، و10 قضايا عدم ممارسة النشاط، و3 قضايا تجميع 129 كيلو سكر تمويني، و10 قضايا ذبح خارج السلخانة، قضية بيع بأعلى من السعر الرسمي، 2 قضية تجميع مواد بترولية بإجمالي 20 لتر بنزين واسطوانة بوتاجاز.

وأكد فاضل أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية على كافة مراكز وقرى المحافظة لتحقيق الانضباط اللازم بالاسواق، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر لضبط الأسواق وضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.