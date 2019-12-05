فيديو.. ماجي أنور تطرح "الفاتنة" و"المنتمي" مجانا للجمهور

طرحت المخرجة ماجي أنور أفلامها التسجيلية مجانا أمام الجمهور، حيث عرضت فيلم "المنتمي"، الذي يوثق المشوار الفني للفنان السوري الكبير دريد لحام ويلقي الضوء على عدد من محطاته الفنية، عبر موقع "vimeo".

كما طرحت أيضا فيلم "الفاتنة"، الذي يحمل آخر رسالة بصوت فاتن حمامة للجمهور قبل وفاتها، عبر الموقع ذاته.

يذكر أن ماجي أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام المهرجان والذي يقام بأربع مدن عالمية مختلفة وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو.

وأعلن كارل عبر الموقع الرسمي للمهرجان، التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، بالإضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.

كما أن ماجي تحضر حاليا لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذي سينطلق في العاصمة البريطانية لندن.

Al_MONTAMY_Durid Laham from Maggie Anwer on Vimeo.