حققت أغنية "أول يوم في البعد" للفنان عمرو دياب 3.2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وذلك منذ طرحها في 24 من شهر نوفمبر الماضي.

"أول يوم في البعد" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي والتوزيع أسامة الهندي وهو ضمن أغنيات ألبوم "أنا غير".