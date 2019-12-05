قال السفير الفلسطيني دياب اللوح، إن فلسطين لن توقع اتفاقا مع إسرائيل دون الإفراج عن جميع الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، "ففلسطين نشتم منها عبق التاريخ والحضارة، وهناك مدن كغزة تكاد أن تكون من أقدم المدن في التاريخ" بحسب تعبيره.

جاء ذلك في كلمته بالندوة التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، من خلال رابطة محرري الشئون الأفريقية والعربية، لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان والدور العربي في دعم الدولة الفلسطينية.

وقال في مستهل كلمته "بداية أعبر عن شكري وتقديري لنقابة الصحفيين المصريين والرابطة، فكل الشكر لهذه الدعوة الكريمة، حيث حضرت إليكم اليوم بدون كلمة مكتوبة حتى نتحدث من القلب عن مصير الدولة الفلسطيينة".

وأضاف: "أود الإشارة إلى أنني صحفي فلسطيني، وحاصل على تصريح مزاولة للمهنة، وهذا شرف لي أن أكون معكم هنا بصفتي صحفي وإعلامي ودبلوماسي فلسطيني، وهنا في مصر أشعر أنني في بيتي، وأتقدم من خلال هذه المنصة بالتحية لكل الأسرى والمعتقليين الفلسطينين داخل المعتقلات الإسرائيلية".

وتابع: "حينما نتحدث من أرض القاهرة لابد من الحديث عن رعاية مصر للكفاح العربي الفلسطيني المستمر ولابد أن نقف إجلالا لدفاع مصر المستمر عن القضية الفلسطينية، فكل المواقف التاريخية تؤكد ذلك، مصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ولازالت تقدم الكثير والكثير، لذا نتقدم بكل الشكر رئيسًا وشعبًا لمصر ودورها العظيم تجاه القضية الفلسطينية".

وأستطرد: "إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه رغم حصولنا على قرار دولي باعتراف دولي بدولة فلسطين، وما نريده الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية، ولا نريد دولة بدون غزة، ولانريد عاصمة غير القدس، وإنما القدس هي العاصمة".