الري تنفذ مشروعات بقيمة 150 مليون جنيه لحماية نهر النيل من التآكل والنحر

نشرت وزارة الري تقريرا حول تنفيذ عدد من المشروعات التي تأتي في إطار الحفاظ علي نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ومواجهة كافة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد أكثر من 1500 كيلو مترا من أسوان إلى البحر المتوسط .

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل بنحو 28 مليون جنيه، وذلك بنسبة تنفيذ تجاوزت (75%) من العمليات الجارية والتي تفوق النسب المقررة.

وأضاف رئيس القطاع، أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ عملية "تكريك مجرى نهر النيل حول جزيرة الوراق بتكلفة إجمالية تقارب الـ (20) مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بما يزيد عن (5) ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ (96%)، بما يجاوز النسب المقررة.

أضاف المهندس علاء، أن لقطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهات نهر النيل، حيث تم تنفيذ عمليتي تطوير كورنيش النيل بدشنا وقوص، والتي تمت بقيمة تجاوزت الـ (1.5) مليون جنيه والممولة من أجهزة محافظة قنا.

في ذات السياق يقوم قطاع تطوير وحماية نهر النيل، حاليا بطرح أعمال جديدة لتكون جاهزة للانطلاق والعمل خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، باستثمارات تبلغ (22) مليون جنيه، لعمليات نزع الحشائش ونظافة المجرى، و(24) مليونا لأعمال حماية جوانب النهر، و(35) مليونا لشراء وتوريد وتصنيع معدات ميكانيكية و(7) ملايين جنيه لأعمال الحماية بكورنيش بني سويف، و(10) ملايين أخرى لأعمال حماية القرى الأكثر فقرا بالمنيا.

كما حقق القطاع، بحسب التقرير، طفرة في مجال تحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بنهر النيل ومنافعه، حيث بلغت المتحصلات ما قيمته (107) ملايين جنيه خلال الفترة من 1/7/2019 وحتى إصدار التقرير، بزيادة تقارب (80) مليونا عن قيمة متحصلات ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبه زيادة تجاوزت 330%.

كما يقوم قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بحسب ما جاء في التقرير، بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل، وقد تم خلال فترة التقرير إزالة (2487) حالة تعد على مجرى نهر النيل، ليسجل القطاع أكثر من (50) ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات.