الأحزاب تتلقى طلبات الترشح لـ"النواب والمحليات والشيوخ"

بدأ عدد من الأحزاب تلقي طلبات الراغبين في الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المحليات، بينما طرح آخرون استمارات إبداء الرغبة في الترشح بالانتخابات البرلمانية.

وأكد طارق تهامي سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الحزب يسعى لخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية الشعبية بكل قوة، وهناك دورات تدريبية للشباب والمرأة في لجان الحزب بالمحافظات لتثقيفهم سياسيا وتأهيلهم لهذه الانتخابات.

"الوفد": نسعى لنكون الأغلبية في المجالس النيابية

وقال تهامي، لـ"الوطن"، إن المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، كلف لجان "الوفد" في المحافظات، بتلقي طلبات الراغبين في الترشح في الاستحقاقات الانتخابية، على أن يجرى رفع هذه الطلبات للحزب لفرزها وفق الشروط الواجب توافرها في المرشح واختيار الأنسب.

وأضاف أن شروط الحزب لمن يرغب في الترشح باسمه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أن يكون نشطًا وذا شعبية في دائرته، وحسن السمعة، ولديه القدرة على التواصل مع الجماهير والمسؤولين التنفيذيين.

وتابع تهامي بأن الحزب لديه الكوادر التي تؤهله للمنافسة بقوة في كل الدوائر الانتخابية، وجاهز لخوض أي انتخابات في أي وقت، ونسعى لنكون الأغلبية في جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من جانبه، قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب يولي اهتماما كبيرا بملف الانتخابات، خلال الفترة المقبلة، وطرح استمارات إبداء الرغبة في الترشح بانتخابات البرلمان المقبلة ضمن قوائم الحزب في كل المحافظات، وتلقينا العديد من الراغبين في الترشح.

وأضاف السيد، أن لجنة الانتخابات في الحزب تجري حاليا مقابلات مع الراغبين في الترشح بمقار دوائرهم الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم كل أسبوع للانتهاء من تقدىم أفضل المرشحين في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

"الحركة الوطنية": نهدف لتفعيل دور الحزب السياسي

وتابع بأن الحزب لديه شروط يجب توافرها في المرشح الراغب في الترشح باسمه وهو أن يكون حسن السير والسلوك، وله شعبية في دائرته الانتخابية، ولديه القدرة على التواصل مع المواطنين، ومتمكن من الأدوات البرلمانية.

ونوه بأن الحزب يضع في اعتباره كوتة المرأة وتمثيل الشباب، بجانب الأسماء المطروحة من الشخصيات السياسية والعامة في عدد من الدوائر والتي تتفق مبادئها مع مبادئ الحزب وتتوافق مع المعايير الموضوعة.

وأكد السيد أن لجان الحزب الانتخابية في المحافظات تتلقى طلبات الراغبين في الترشح في إطار من المعايير الموضوعة وترفع تلك الطلبات للجنة الانتخابات المركزية، لفرزها واختيار الأقوى من بينها.

وأوضح أن الانتخابات تساهم في دعم حالة الحراك السياسي والحزبي، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل وتقوية دور الحزب السياسي والمجتمعي.