دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي.

وقال خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية في منتدى روما للحوار المتوسطي، إن مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا يتيح الفرصة لطرح عملية سياسية شاملة، تتضمن توحيد الجيش الليبي، والتعامل مع الميليشيات، توزيع الموارد، وهي الأمور التي يمكن أن تحقق الإجماع بين الليبيين.

ونشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ على "تويتر" تغريدة وصور حول مشاركة الوزير قائلا: "يحدث الآن... وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمنتدى روما للحوار المتوسطي"

وأعتبر " شكري" إن "ليبيا ليست دولة فاشلة بالمفهوم النموذجي المتعارف عليه، بل أن معظم الميليشيات تحصل على رواتب من الحكومة"، حسبما ذكر الحساب الرسمي لمنتدى روما على "تويتر".

واعتبر "شكري" إن القدرة على توفير إمدادات ثابتة لشبكة الغاز الأوروبية تعد عنصرا أساسيا في تجسير الخلافات بين أوروبا والشرق الأوسط وتشجيع التعاون بين الحكومات، وتحقيق أفضل استخدام للموارد.

وتابع الوزير: "لا يمكن حل الوضع في ليبيا إلا من قبل الليبيين أنفسهم. أسباب جذور هذا الوضع معقدة للغاية: ليبيا ليست مجرد تلك الدولة الفاشلة في المفهوم المعتاد".

وغرّد الحساب الرسمي لمنتدى روما للحوار المتوسطي اليوم نقلا عن شكري: "استقرار مصر هو الذى سيضمن الاستقرار للمنطقة بأسرها. إن عدم استقرار مصر هو الذي سيجلب ظروفًا غير مرغوب فيها للجميع.

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى، استقبل في مقر رئاسة الوزراء، أمس، وزير الخارجية الذي يقوم بزيارة ثنائية للعاصمة الإيطالية، وتم التطرق لأهم التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.