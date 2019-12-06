نشطاء يوجهون عريضة للبرلمان المغربي لوقف تجريم العلاقات بين البالغين

وجه نشطاء يدافعون عن ضمان الحريات الفردية عريضة إلى البرلمان المغربي لإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن، إقامة علاقات رضائية بين البالغين، وحريات أخرى، مؤكدين أن "الحب ليس جريمة"، بحسب ما أعلنوا اليوم.

وقال نشطاء "إئتلاف 490" في بيان: "قدمنا للتو عريضة للبرلمان نلتمس فيها إلغاء تجريم كل الأفعال التي تندرج في إطار الحريات الفردية، ومن خلالها نهتف بأعلى صوت: الحب ليس جريمة".

ونشر الائتلاف نص العريضة على موقعه الالكتروني داعيا المواطنين إلى التوقيع عليها، إذ يلزم أن تحظى بتواقيع ما لا يقل عن 5 آلاف مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية كي تناقش في البرلمان، ويعتزم الائتلاف إطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بضرورة تبني العريضة.

ويحيل الائتلاف إلى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقات رضائية بين بالغين بالسجن من 6 أشهر إلى سنة.

وتأسس غداة اعتقال الصحافية هاجر الريسوني التي أدينت في سبتمبر بالسجن عاما واحدا بتهمة "علاقة جنسية خارج الزواج" و"الإجهاض"، قبل أن تستفيد من عفو ملكي، وهي القضية التي أثارت انتقادات واسعة وأحيت الجدل حول ضرورة رفع التجريم عن الحريات الفردية.

واعتبر بيانه الجمعة أن "وقت الفعل الحقيقي" قد حان، مشيرا إلى تلقي شهادات شباب من كل ربوع المملكة تشكو "التحرشات التي يتعرضون لها"، ورسائل من نساء "عبرن عن وقوعهن ضحايا الإذلال والكلمات الجارحة والمهينة"، فضلا عن "حالات اضطر فيها شباب وشابات إلى تقديم رشى لتفادي الخزي والفضيحة".

كما أشار إلى تلقيه مناشدات من أشخاص يلاحقون حاليا بالقوانين المجرمة للحريات الفردية، يطلبون الحصول على مساعدة قضائية كونهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

ويجرم القانون الجنائي المغربي أيضا المثلية الجنسية وتتراوح عقوبتها بين السجن 6 أشهر و3 سنوات، بينما تراوح عقوبة الخيانة الزوجية بين عام إلى عامين.

وتابع البيان مستنكرا "وكأن سجوننا غير مكتظة كفاية، وكأن البلاد لا تعج بقضايا أكثر أولوية كالعنف الجنسي والنساء ضحايا القتل والاختلاسات المالية والفساد والإرهاب وغيرها. وكأن الحب هو الجريمة الأولى والأخطر بالمغرب".

ولوحق العام الماضي 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقاً لآخر حصيلة رسمية.

وجددت عدة منظمات حقوقية مطالبها إلى البرلمان المغربي بإسقاط القوانين المجرمة للحريات الفردية، تزامنا مع مناقشته مشروعا لتعديل القانون الجنائي. كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) هذه المطالب في مذكرة وجهها للبرلمان، عبرت هيومن رايتس ووتش عن تأييد ما جاء فيها.

بيد أن المشروع المعروض على البرلمان لا يتضمن إلغاء أي من الفصول المجرمة للحريات الفردية، باستثناء إباحة الإيقاف الطبي للحمل في حالات معينة.