قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على مصانع المخللات بمركز ومدينة ديرب نجم.

بالمرور على مصنعين بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية ويعملان بدون ترخيص، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 طنا و300 كجم مخلل، عبارة عن 243 برميلا زنة البرميل 100 كجم لسوء التخزين، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام 600 كجم مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وبسحب 10 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، تم تحرير 4 محاضر جنحة صحية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة بهما.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جهود الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.