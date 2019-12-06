محمد سامي: قمة فشل محمد رمضان نجاح لنجوم آخرين

قال المخرج محمد سامي، إن الفنان محمد رمضان مهما كانت مسلسلاته السابقة لم تحقق النجاح الكبير، إلا أن تلك الأعمال شاهدها على الأقل ما يقرب من 40 مليون شخص. وأضاف سامي لـ"الوطن": "قمة فشل محمد رمضان هو نجاح لنجوم آخرين".

وتابع: "لا نستطيع أن نحاسب رمضان على مقياس نجاح مسلسلي نسر الصعيد وزلزال، لأنه كان في ذلك الوقت جندي في القوات المسلحة ويؤدي الخدمة العسكرية".

وواصل: "رمضان كان يؤدي مهمته الوطنية لمدة 5 أيام مقابل أن يصور يومين فقط، أي أن قوته الذهنية لم تكن بأكملها تركز في عمله الفني".

يذكر أن رمضان من المقرر أن يشارك سامي فى مسلسله الدرامي الجديد "البرنس" المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل 2020.