"الصحة": تقييم للأطباء كل 5 سنوات لإعادة حصولهم على التراخيص

تحدثت وزيرة الصحة، عن لقائها مع الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ومجلس النقابة، بحضور الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ومكتب لجنة الصحة بالمجلس والدكتور منصور الكباش وقيادات وزارة الصحة، لبحث أزمة تكليف الأطباء.

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن اللقاء كان رائعًا وامتد لنحو 4 ساعات، وتبعه في اليوم التالي لقاء على المستوى الفني مع مساعدي وزيرة الصحة وأمين عام النقابة ومجلسها وقيادات الوزارة للاطمئنان على سير الإجراءات.

وأضافت أن اللقاءات كانت مثمرة وانتهت إلى أنها دعت مجلس النقابة، إلى حضور يوم تعريفي بالأطباء الذين جرى تكليفهم، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأردفت: "كلفنا 100% من الأطباء المتقدمين، حيث سيلتقون مع قيادات وزارة الصحة وأمين عام الزمالة المصرية، لتعريفهم بالتدريب وبرنامج الزمالة".

وأوضحت أنه جرى تكليف 340 طبيبًا، مشيرًا إلى أن النقابة طلبت السماح للأطباء الذين لم يتقدموا بالالتحاق بالتكليف.

وأشارت إلى أنه جرى تعديل قانون مزاولة مهنة الطب في شهر مارس الماضي، ومن ثم فإن الأطباء سيخضعون لمرحلة تقييم لإعادة حصولهم على التراخيص كل 5 سنوات، وذلك مقابل ساعات تدريبية.

وواصلت: "نعمل على أن يدخل الشباب مرحلة التعليم والتدريب منذ اليوم الأول لتخرجهم، وسنقدم أي شيء لصالح الطبيب، والعالم كله يعيش بديناميكية، والنظم يجرى تعديلها وفقًا لاحتياجات البلاد".

وأكدت أن الوزارة دعت نقابة الأطباء لحضور اليوم الأول لتدريب المدربين من جامعة هارفارد، حيث من المقرر أن يجرى تدريب 200 طبيب بالزمالة المصرية في 16 ديسمبر الجاري، لتحسين مستوى الأطباء، واختتمت: "بالتلاحم والتنسيق سيختلف شكل الطب خلال 5 سنوات".