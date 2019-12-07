رغم الحدث التاريخي الذي تشهده الجزائر لأول مرة خلال تاريخها، بعقد أول مناظرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذات اليوم، شهد خروج تظاهرات في الجمعة الثانية والأربعين للحراك الشعبي، رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات السابقة، ورحيل جميع وجوه نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وتتزامن كل هذه الأحداث مع تأكيد قيادة الجيش الجزائري على تنظيم الانتخابات في موعدها، وأنها الحل الوحيد للمشكلة السياسية التي تمر بها البلاد، كما تواصل قيادته التأكيد على عدم دعمها لأي مرشح.

المحلل السياسي الجزائري محفوظ شخمان، قال إن المظاهرات ودعوات الاعتصام التي خرجت جاءت بتحريك من لجان إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها تهدف إلى الضغط على صناع القرار للأفراج عن المعتقلين، وأن هذه الدعوات لن تؤثر على سير الانتخابات أو تغير موعدها.

وأضاف شخمان لـ"الوطن": أنه في البداية كانت الاحتجاجات محددة ومطالبها كانت من أجل الاعتراض على السياسة التي تدار بها الدولة من قبل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأعوانه في الحكم، وهذا ما تحقق بالفعل، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين بإنهاء الفساد والقائمين عليه جرت بالفعل دون أي تمييز فجميع من تورط أو يشتبه في قيامه بفساد أو التربح بطرق غير مشروعة، ألقي القبض عليه من قبل الجهات المختصة وقوات الأمن الجزائرية.

وأكد المحلل السياسي الجزائري، أن القوات المسلحة الجزائرية والأمن قاما بمهمة صعبة للغاية، في فترة كانت تمر البلاد خلالها بأوضاع لم تمر بها من قبل، والآن نحن نؤسس لدولة جديدة من خلال إرساء مبادئ الديمقراطية كما طالب المتظاهرون من الشعب الجزائري، وأتعجب في الحقيقة ممن يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة فهناك العديد من الجهات والمنظمات التي ستشرف وتراقب الانتخابات.

وتابع أنه "لأول مرة في تاريخ الجزائر تجرى مناظرات تليفزيونية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهذا أتاح لهم الحديث عن برامجهم الانتخابية والتي ركزت في مجملها على مكافحة الفساد ومحاكمة المتورطين فيه، كما أن جولات المترشحين في الولايات تعتبر من أهم ما اتسمت به الحملات الانتخابية".