أكد خالد الأبيض السفير المصري بكينيا، الأهمية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز الاندماج القاري في مختلف الأصعدة بما في ذلك التعاون التجاري بين الدول الأفريقية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خلال الندوة التي نطمتها السفارة بالتعاون مع سفارة فنلندا بنيروبي تحت عنوان "فتح أفق التجارة الحرة القارية" بين أفريقيا وأوروبا بهدف التعريف باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الأوروبية المتراكمة منذ خمسينيات القرن الماضي لإقامة السوق الأوروبي الموحد.

وذكرت وزارة الخارجية، أن الندوة تأتي في ضوء تولي مصر الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي وتولي فنلندا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير المصري أن اعتماد هذه الاتفاقية الأفريقية خلال الرئاسة المصرية يعد إنجازاً مهماً يتعين البناء عليه في ضوء الإمكانات الواعدة لهذا السوق الأفريقي الضخم الذي يضم 1.2 مليار نسمة.

وتحدث سفير فنلندا عن التجربة الأوروبية في إنشاء السوق الأوروبي الموحد ليصبح أكبر التكتلات الاقتصادية عالمياً، مؤكدا أهمية استفادة أفريقيا من الدروس المستخلصة من التجربة الأوروبية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التبادل المستقبلي بين السوقين الأوروبي والأفريقي.

وتحدث خلال الندوة كل من: سفير الاتحاد الأوروبي بنيروبي، كبير مستشاري المفوض الأفريقي للتجارة، ممثلي وزارتي التجارة في كينيا وأوغندا، وممثلي القطاع الخاص الكيني.

وتناول النقاش الفرص التي تتيحها الاتفاقية وأبرز التحديات التي تعوق حركة التجارة وانتقال الأفراد والخدمات وسبل تذليلها.