قال أداما جاي، صحفي وباحث ومؤلف سنغالي، إن مصر تلعب دورا محوريا في قيادة إفريقيا الجديدة حيث يعاد صياغتها وسط العالم أجمع.

وأضاف أداما، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القارة الإفريقية تشهد عملية نهضة كبيرة، فهي قارة جاذبة للاستثمار ولديها رؤية خاصة وأجندة خاصة في عام 2063 ولديها اتحاد إفريقي ينظر إلى الإمام.

وتابع أن هناك تحولا تنمويا وبالتالي فإفريقيا الجديد تظهر للجميع وتملك صوتا في مجال الشؤون الدولية.

قارة إفريقيا تمتلك خطة لجذب الاستثمارات و60% من أراضي القارة قابلة للزراعة

وأوضح جاي أن قارة إفريقيا تمتلك رؤية للنهوض ولديها أجندة واضحة المعالم لجذب الاستثمارات.

وأضاف أن 60% من أراضي إفريقيا قابلة للزراعة وهناك ثروة بشرية تبلغ ملايين الشباب ويجب الاستفادة منهم.

وتابع أن إفريقيا بحاجة إلى استراتيجية موحدة من أجل أن نعيد أنفسنا ويتم التنسيق اتجاه يعطي صوتا أعلى مع حل المشاكل الداخلية في القارة مثل الإرهاب.

وأكد أداما جاي أن الوقت الحالي هو زمن إفريقيا، ويجب أن يتم تحسين صورة القارة، مؤكدا أنه يسير في شوارع القاهرة بدون أي مشاكل كاشفا أنه في السنغال كان يتم دراسة التاريخ الفرعوني.

أداما: القوى الناعمة الأفريقية يجب أن تلعب دورا في التقريب بين شعوب القارة

وقال إن هناك حاجة لنقل العقول والخبرات ورؤوس الأموال المصرية من أجل مساعدة إفريقيا.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم التغلب على التحديات في القارة الإفريقية، مطالبا القوى الناعمة الإفريقية أن تلعب دورا في التقريب بين شعوب القارة، مؤكدا أنه يجب أن يتم تبادل الزيارات بين الشعوب الإفريقية.

وأشار إلى أنه يجب ألا يهمين على صوت إفريقيا من خارج القارة.

أداما: قيادة السيسي للاتحاد الأفريقي نعمة لأنه يلعب دورا كبيرا في حل مشاكل القارة

أوضح جاي أن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي نعمة لأنه يلعب دورا كبيرا في حل مشاكل القارة.

وأضاف أن مصر لديها اتجاها لقيادة الاتحاد الإفريقي وأصبحت صوتا لإفريقيا اليوم، متابعا أن قيادة الاتحاد الإفريقي ليست سهلة بسبب وجود شكوك بين المواطنين وهناك سوء تفاهم بين الشعوب وقادتها ونزاعات مسلحة ولا زالت القارة فقيرة.