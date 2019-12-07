عاد الفنان أحمد فهمي إلي منزله، مساء أمس الجمعة، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المريء داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

وقال فهمي لـ"الوطن"، إنه سيقضي فترة نقاهة في منزله لمدة أسبوع بناء على تعليمات الأطباء، مضيفا أنه سيتابع حالته مع الأطباء المعالجين، خلال الفترة المقبلة.

"فهمي" أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

ورافقت "فهمي"، زوجته النجمة هنا الزاهد، اللذان لم يمر أشهر قليلة على زفافهما إلا وانغمر الثنائي في الوعكات الصحية، والصدمات الغالية.