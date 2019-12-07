مرشحو الرئاسة الجزائرية بمناظرة تلفزيونية.. الأولى في تاريخ البلاد

انطلقت مناظرة تلفزيونية هي الأولى من نوعها بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقرر إجراءها 12 ديسمبر المقبل، بقصر مؤتمرات عبداللطيف رحال، حيث استمرت المناظرة قرابة 3 ساعات، حول 4 محاور موزعة على 13 سؤالا في عدة مجالات، وهي: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.

كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت، الخميس، أن المناظرة التلفزيونية بين المترشحين لانتخابات الرئاسة، والتي تم بثها مباشرة من خلال التلفزيون الجزائري وعبر جميع القنوات التلفزيونية والخاصة والإذاعة الوطنية.

وحول سؤال عن الدستور القادم، قال المرشح عبدالعزيز بلعيد: "لا بد من دستور على مقاس الشعب، وسأفتح حوارا مع الجميع واستفتاء المواطنين حول الدستور الجديد".

أما عبدالمجيد تبون، فقال: "الدستور هو أم القوانين وأول لبنات التغيير الذي يطلبه الجزائريون، دستورنا ظهرت فيه ثغرات ويكون استشراف لمسيرة الأمة والفصل بين المؤسسات وتهميش أخرى لتعزيز الرقابة ونبتعد عن الحكم الفردي والإنزلاقات".

وقال المترشح علي بن فليس، إن "الماضي هو الماضي وثورة شعبية أبعدت الجزائر من الغرق واقترحت دستورا اجمع حوله الطبقة سياسية ونظام شبه رئاسي وتقاسم السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي ينتج عن الأغلبية البرلمانية".

من جانبه قال المترشح عز الدين ميهوبي: "التزمت أمام الشعب بالعمل مع جميع الشركاء على وضع دستور يعيش لعقود دون هزات سياسية والتأسيس لجمهورية المؤسسات وعدم التداخل وإبعاد السلطة التشريعية بعيدا عن التجاذبات ورئيس الجمهورية لن يكون مقدسا".

في حين تعهد المترشح عبد القادر بن قرين بدستور يعتمد مرجعية 1 نوفمبر وحراك 22 فبراير وما طالب به، وقال: "الدستور الذي اقترحه يكون بحوار شامل والخروج بعقد شامل يؤسس لنظام شبه رئاسي، الرئيس يسير الأمن والسياسة الخارجية ورئيس الحكومة يسير الشؤون اليومية".

كما أجمع المترشحون حول ضرورة إعاد النظر في القوانين الخاصة بالانتخابات والأحزاب، وحتى ثانون السلطة المستقلة للإنتخابات وذلك عبر فترح مشاورات مع الطبقة السياسية.

كان الشارع الجزائري ينتظر متابعة هذه المناظرة باهتمام كبير، خاصة أن هذه التجربة التي تعيشها الساحة السياسية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن القنوات التلفزيونية الوطنية والأجنبية الناقلة للبث المباشر لهذه المناظرة، معفاة من كل الحقوق.

وفي الشق الاقتصادي أجمع المترشحون على انتقاد سياسة الدعم الحالية للفئات الهشة، وأعلنوا عزمهم إعادة النظر في الملف، وتعهد بن فليس بدعم الفئات الهشة ورفع الدعم عن الأغنياء وتقسيم الثروة على المواطنين بعدل.

وتراوحت مقترحات الحل للنهوض بقطاع التربية بالنسبة للمترشحين بين إبعادها عن الصراع الايديولوجي والسياسي والاستثمار في تكوين "الأستاذ"، ويقول ميهوبي إنه يجب الاهتمام بالمدرسة الابتدائية التي هي الأصل وعصرنة المناهج التربوية وإبعاد المدرسة عن الصراعات الأيديولوجية.