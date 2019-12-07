أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن انقطاع المياه في منطقة مساكن زينهم وشارع بولاق الجديد، بجانب فنادق نايل سيتي، وأركاديا و الديار القطرية، وضعفها عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب، بسبب إصلاحات في خط مياه قطر 1000مم بجوار كوبري إمبابة ضمن مشروع ممشي أهل مصر في المسافة بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو ببولاق.

وسيكون ذلك خلال الفترة من صباح الأحد وحتى الثالثة من مساء الإثنين .

وأعلنت الشركة عن توفير عربات مياه للشرب، ستكون متواجدة في نطاق هذه المناطق على أن يتم طلبها من خلال الخط الساخن 125.