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انطلاق معرض Cairo ICT

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دراسة: الاكتئاب والوسواس وانفصام الشخصية والمخدرات دوافع للانتحار

دراسة: الاكتئاب والوسواس وانفصام الشخصية والمخدرات دوافع للانتحار

سوهاج تبحث خطة تحسين معدلات النمو السكاني

سوهاج تبحث خطة تحسين معدلات النمو السكاني

ضبط عصابة لترويج المخدرات بواسطة "توك توك" بشبين القناطر والمرج

ضبط عصابة لترويج المخدرات بواسطة "توك توك" بشبين القناطر والمرج

الكشف على 800 مريض ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بالمنوفية

الكشف على 800 مريض ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بالمنوفية

تخصيص 230 مليون جنيها لتشغيل 85 بئرا بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

تخصيص 230 مليون جنيها لتشغيل 85 بئرا بالطاقة الشمسية بالوادي الجديد

إيمي طلعت زكريا تحن لوالدها: "بعد الأب مفيش دلع"

إيمي طلعت زكريا تحن لوالدها: "بعد الأب مفيش دلع"

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تظهر في منتدى شباب العالم.. تعرف على الروبوت صوفيا ضيفة الأمم المتحدة

تظهر في منتدى شباب العالم.. تعرف على الروبوت صوفيا ضيفة الأمم المتحدة

مدرس تاريخ بأسيوط يجسد الشخصيات التاريخية لترسيخ المعلومة لدى الطلاب

مدرس تاريخ بأسيوط يجسد الشخصيات التاريخية لترسيخ المعلومة لدى الطلاب

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

قبل "منتدى السلام".. أسوان حاضنة المؤتمرات العالمية

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نجار على كرسي متحرك: اوعى حادث سير يوقفك

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

نحت على الطعام في جامعة الإسكندرية.. "ورشة تفتح النفس"

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