تحدث الفنان تامر حسني، عن كواليس تسجيله بموسوعة "جينيس"، كأكثر فنان ملهم في العالم، عن أهمية هذا الحدث بالنسبة له، قائلًا إنه يفضله، لأنه تناول القيمة، بدلًا من العدد.

تامر حسني عن تسجيله بموسوعة جينيس: "كان نفسي أكسب حاجة ليها علاقة بالقيمة"

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E": "العدد مهم وكان بيغويني زمان وأنا صغير شوية، لكن أنا دلوقتي نفسي أكسب حاجة لها علاقة بالقيمة، وتأثير الفن في المجتمع".

وتابع: "ضوابط تسجيلي بالموسوعة، لم أكن أشعر أنها كانت صعبة، ولكنها مستحيلة، لكنني كفنان أحب خوض تجارب جديدة في حياتي، وأخش بقلب جامد"، مشيرًا إلى أن قواعد الجائزة، كان تستلزم أن تقام المنافسات في بلد غير الموطن الأم للمتسابق، على أنه يأتيه الجمهور من مختلف القارات، بأعداد ونسب محددة، في 4 أيام.

تامر حسني عن تفاعل الجمهور معه في "جينيس": "كان فيه أكبر بورد في العالم"

وأردف: "كان في أكبر بورد في العالم امبارح، بسبب الجمهور، لأنه كتب الحاجات اللي أثرت فيهم، زي الأغاني والمشاهد والكلام اللي قلته في المقابلات أثر فيهم، كان فيه حاجات كتير، زي مشهد مهم في فيلم نور عيني، وهو موت أخي الصغير، أثر في شباب كتير، وقرروا الابتعاد عن المخدرات، وأغنية الموضوع فيك وناس كتير كتبوا إنهم أثروا في رحلة علاجهم بالإيجاب، وأغنية أنا مش عارف أتغير، وأثرتن في شباب كتير وقدروا يصلحوا علاقتهم بالأهالي".

تامر حسني عن تسجيله في جينيس: 10 آلاف رسالة داعمة لي لم يعترف بها

وأوضح، أن ما أزعجه، عدم الاعتراف بالكثير من الرسائل، لأن المصوتين لم يكتبوا عن الأشياء التي أثر بها عليهم، لكنهم كتبوا كلامًا عامًا، موضحًا أن عددها يتجاوز 10 آلاف رسالة، اقتصرت فقط على التعبير عن الحب: "رغم كل ذلك، كسرت بأكثر من ضعفين الرقم القديم، المسجل باسم الفنان العالمي روبرت داوني، وهو نوع مختلف تمامًا عن النوع اللي اتنافست فيه".

وواصل: "الفكرة مش بالسن، والكيف بالنسبة لي أهم من العدد، وأنا بشتغل على الأفلام والأغاني، كان في نيتي حاجة ووصلت للناس".

وأعرب "حسني"، عن سعادته الغامرة بتكريمه، مؤكدًا أنه كثيرًا ما شهد تظاهرات الحب في الحفلات الغنائية التي شارك فيها خارج مصر: "كنت بشوف الناس بتغني لي، لكن المرة دي شفت ناس أجانب بيتكلموا في إني ازاي أثرت فيهم، وحد فلبيني حكى لي ازاي أثرت فيه بأغنية، ووقفت امبارح أتكلم مع الجمهور، واتناقشت معاهم لحد الساعة 7 الصبح، وأول مرة أتخيل إن التأثر بيوصل للدرجة دي، الفن ملهوش لهجة، اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب".