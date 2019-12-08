بدء حفر محطة ماسبيرو بالخط الرابع للمترو اليوم

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم اليوم الأحد بدء الحفر في محطة مترو ماسبيرو، ثم الزمالك والكيت كات، من خلال شركة فرنسية بالتعاون مع المقاولون العرب وأوراسكوم،.

وأوضح الوزير خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الحفر في الخط الرابع الذي سيربط بين أكتوبر والهرم والملك الصالح والقاهرة الجديدة ستعمل فيه أربع شركات مصرية فقط، وتم شراء المكن والمعدلات اللازمة للحفر من ألمانيا وسيتم العمل فيهم.

يشار إلى أن الخط الرابع للمترو يمتد بطول 42 كم، ويشمل 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى لمترو الهرم بطول 19 كم وتضم 17 محطة تبدأ من حي الأشجار حتى الفسطاط منها 11 محطة بشارع الهرم، والمرحلة الثانية لمترو الهرم بطول 23 كم ويضم 21 محطة.