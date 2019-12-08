انطلقت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، اليوم، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالقاهرة تحت شعار "انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي"، ويبحث المؤتمر العديد من الملفات التي تهم المصارف العربية، وسيكرم على هامش المؤتمر أحمد عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بمنحه جائزة الرؤية القيادية لعام 2019.

ويحضر فعاليات المؤتمر المصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من رؤساء البنوك العربية وقيادات المصارف والخبراء.