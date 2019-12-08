صور ..تحرير 234 مخالفة مرورية وضبط 25 "توك توك" بدون ترخيص في الغربية

تمكنت مباحث المرور بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، من تحرير 234 مخالفة مرورية وضبط 25 "توك توك" لسيرهم بميادين وشوراع طنطا والمحلة الكبرى، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون وردع المخالفين على مستوى المحافظة.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور بشن العقيد محمود الجيار رئيس مباحث شرطة المرور بالغربية ومعاونيه، حملات مرورية موسعة بمناطق سكنية وميادين بمركزي طنطا والمحلة لإحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين من قائدي السيارات وسائقي دراجات النارية "توك توك".

وأسفرت الحملات الأمنيه عن تحرير 234 مخالفة مرورية وضبط 25 دراجة نارية و"توك توك" بدون رخص القيادة أو التسيير.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري في ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق.

ولاقت تلك الحملات استحسان كافة أبناء الشارع الغرباوي وطالبوا ببذل المزيد من الجهد لردع السائقين المخالفين.