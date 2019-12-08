لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر انهيار حائط منزل كان يعمل به على رأسه، بمركز الوقف، محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بسقوط حائط على، علي أحمد محمود، يبلغ من العمر 35 عامًا، جثة هامدة إثر سقوط حائط عليه، بناحية الدندراوية بالوقف، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات أن المستشفى بالوقف استقبلته، وتبين بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، أن سبب الوفاة تهشم بعظام الجسم ونزيف بالمخ، أثر سقوط جسم صلب عليه، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.