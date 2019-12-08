"مش عارف يسوق مانيوال".. أحمد جمال يتعرض لحادث أثناء التصوير

كشفت شركة مزيكا، بأن الفنان أحمد جمال، كاد يتعرض لحادث قوي، أثناء تصوير كليب "قصاد عيوني" باليونان.

نشرت الشركة بيانا، قالت فيه: القصة بدأت عند مشهد قيادة جمال للسيارة، وبجواره الموديل.. حيث فوجئ بأن السيارة "مانيوال" وليست "أوتوماتيك" وهو لا يجيد القيادة المانيوال، فطلب جمال تغيير السيارة، إلا أن الوقت تأخر على التصوير.

وأضافت: "عمل أحمد جمال بروفة للمشهد، وأثناء ذلك فقد السيطرة على السيارة، وكاد يصطدم بشجرة، وأصيبت الموديل بحالة من الفزع، حتى تمكن جمال من السيطرة وضغط بشدة على الفرامل لتقف السيارة".

عقب ذلك شرح مدير الإنتاج لـ"جمال"، لكيفية التعامل مع السيارة "المانيوال"، وبعد 10 دقائق فقط، تمكن من قيادة السيارة، وتصوير المشهد ببراعة.