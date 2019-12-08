أكثر من 200 شاب وفتاة من 54 دولة أفريقية، شاركوا فى حملة تطوعية لتنظيف مياه نهر النيل وزراعة أشجار فى مدينة 15 مايو، من خلال تقسيمهم لمجموعتين، ضمن برنامج متطوعى الاتحاد الأفريقى فى دفعته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالتعاون مع وزارة الرى.

بدأ الشباب رحلتهم فى التاسعة صباح اليوم من نادى الكشافة البحرية بالجيزة، والتى استغرقت ساعتين تم خلالها تنظيف حوالى 100 متر على جانبى النهر.

استقلوا 20 مركباً وجمعوا مخلفات صلبة وبلاستيكية من 100 متر على جانبى النهر

انطلق الشباب من الجنسين مستقلين 20 مركباً فى أجواء تغلفها البهجة، وعلى أنغام أفريقية خالصة وسط تفاعل ملحوظ خاصة من الإثيوبيين، وبدأوا العمل بجمع مخلفات صلبة وبلاستيك وضعوها فى أكياس مخصصة بمساعدة مؤسسة شباب «بتحب مصر» التى تطوعت بمعدات التنظيف: «وفرت شكاير وشوك وبدأنا من كوبرى عباس»، يقولها حسن الغزالى، مدير مكتب الشباب الأفريقى بوزارة الشباب والرياضة والمرافق للوفد، مؤكداً أن الشباب الذين شاركوا سعداء بهذه الجولة التطوعية التى جاءت للاحتفال باليوم العالمى للتطوع.

كان من ضمن المشاركين محمد سلطان، أحد المتطوعين المصريين، يحكى أنهم بدأوا بجمع المخلفات الضارة ونظفوا مساحات كبيرة من النهر، تقاسموا الأدوات وسط توجيهات من الفريق المصاحب لهم: «هما اعتبروها جولة نيلية مش حملة تنضيف خاصة إن فيه شباب من دول مفيهاش أنهار».

برنامج الاتحاد الأفريقى يعد أكبر برنامج للمتطوعين على مستوى القارة، يستقبل أكبر دفعة فى تاريخه، وتستضيفه مصر للتدريب تزامناً مع رئاستها للاتحاد الأفريقى.