بدأت مراكز ومدن محافظة الدقهلية في سحب تجمعات المياه، وبمشاركة سيارات كسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع، والتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف، وذلك بتكليف من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء خاصة التي شهدت سقوط أمطار بالتواجد الميداني على مدار الساعة ومتابعة حالة الشوارع.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وصيانة بواطات الكهرباء ومراجعة مستوى الإضاءة العامة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور بالشوارع.

وانتشرت معدات حي شرق المنصورة لسحب مياه الأمطار من شوارع "سعد زغلول، وقناة السويس(أمام معسكر جديلة) والجيش وتحت كوبري القطار والجمهورية"، ولتسليك البلاعات.

وفي مدينة طلخا تحركت معدات رئاسة المدينة لشفط وكسح تجمعات المياه من شارع كامل ليلة وتقسيم بهاء، والتجمعات البسيطة داخل نطاق مدينة طلخا، وكسح وشفط المياه بالعمل في جميع الشوارع بالمدن التي شهدت سقوط للأمطار ومتابعة حالة الشوارع، والتأكد من صرف المياه على بلاعات الصرف ومنع وجود أي تجمعات للمياه.