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ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؟.. "الإفتاء" توضح

ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؟.. "الإفتاء" توضح

في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا بطرس السابع عشر

في ذكرى وفاته.. تعرف على البابا بطرس السابع عشر

"محاربة الفساد" العامل المشترك في برامج مرشحي الرئاسة الجزائرية

"محاربة الفساد" العامل المشترك في برامج مرشحي الرئاسة الجزائرية

نوال الزغبي تشعل الرياض بحفل حضره الآلاف من جمهورها

نوال الزغبي تشعل الرياض بحفل حضره الآلاف من جمهورها

"مراتي في حضن طليقها".. تفاصيل ذبح سيدة على يد زوجها العرفي بالحوامدية

"مراتي في حضن طليقها".. تفاصيل ذبح سيدة على يد زوجها العرفي بالحوامدية

مايفوتكش.. توقعات بهبوط أمطار والروبوت صوفيا تتحدث بمنتدى شباب العالم

مايفوتكش.. توقعات بهبوط أمطار والروبوت صوفيا تتحدث بمنتدى شباب العالم

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توقعات طقس الـ72 ساعة.. أمطار غدا ورياح مثيرة للأتربة الثلاثاء

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أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

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واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

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