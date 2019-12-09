استقرت أسعار أعيرة الذهب، خلال تعاملات اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ليباع عيار 24 بـ758 جنيها، وعيار 21 بـ663 جنيها.

وسجّل عيار 18 قيمة 568 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و307 جنيهات.