وقع زلزال تراوحت قوته بين 4.4 و4.9 درجة بمقياس ريختر صباح اليوم، في محافظة فلورنسا وسط إيطاليا، وقالت إدارة المحافظة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية - إن مركز الزلزال يقع على عمق 4 كيلومترات في منطقة سكاربيرية سان بييرو، والذي تبعته هزة أخرى بعد فترة وجيزة.

وقررت السلطات، إبقاء المدارس مغلقة اليوم، كما نصحت المواطنين بالبقاء في المناطق المحددة لتجنب إغلاق الشوارع والساحات التي يجب أن تظل مفتوحة إن دعت الحاجة إلى مساعدات ما.

وذكرت قوات الدفاع المدني الإيطالي، أنه جرى تعليق حركة السكك الحديدية على بعض الخطوط فائقة السرعة، كإجراء وقائي للسماح للتحقق من حالة البنية التحتية من قبل الفنيين عقب الزلزال.