لقى شخص مصرعه صدمته سيارة نصف نقل، اليوم، في مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث تم نقله إلى مستسفى بركة السبع، ولكنه توفى فور وصوله المستشفى.

تلقي اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد باستقبال مستشفى بركة السبع المركزي "م.ع"، 42 عامًا، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بتهتك في عظام الجمجمة وكسر مضاعف بالساق اليمنى، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، بعد أن صدمته سيارة على كوبري بركة السبع .

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "س" موظف بشركة، مقيم بذات العنوان، أقر أنه أثناء مرور شقيقه أمام منزله اصطدم بسيارة نصف نقل ونفى الشبهه الجنائية، وبسؤال قائد السيارة "م.غ" أقر أنه تفاجأَ بالمجني عليه أثناء مروره بمنطقة الكوبري وصدمه، مما أدى إلى وفاته. حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .