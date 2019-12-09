رفض طبيب الأسنان وزوجته تسلم طفليهما التوأم بحجة عدم قدرتهما علي الإنفاق عليهما بعد التخلي عنهما وتركهما في حضانة بأوسيم في الجيزة، وقال الأب إن دخله لا يزيد عن 3500 جنيه، وزوجته ربة منزل لا تعمل، ولا يستطيع الإنفاق على طفليه.

ومع إصرار الأبوين التخلي عن طفليهما، خاطب المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، خط نجدة الطفل لتحديد مصير الطفلين بعد إيداعهما إحدى دور الرعاية بالمعادي، وكلف هيئة حماية الأمومة والطفولة بفحص حالة الوالدين لبيان مدى قدرتهما على إعالتهما.

وتسلمت النيابة تقرير الأمومة والطفولة بفحص حالة الوالدين بأنهما غير قادرين على رعاية الطفلين وإعالتهما، ووجود خطورة على الطفلين مع الأب والأم، وواجهت النيابة الوالدين بالتقرير ليؤكدا رفضهما تسلم الطفلين مرددين: "خدوهم انتوا ربوهم".

وقررت نيابة أوسيم بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، إخلاء سبيل الأبوين بضمان محل إقامتهما بعد إجراء تحليل DNA لطفلي حضانة أوسيم التوأ، بعد مضاهاتها بعينة من والديهما، والتي أثبتت تتطابق العينة ونسب الطفلين للوالدين المتهمين بالتخلي عنهما.

وكلفت النيابة، الأمومة والطفولة بفحص الأسرة الممتدة للطفلين من أقارب الدرجة الأولى لبيان مدى إمكانية تسليم الطفلين لأي منهم، وفي حالة عدم قدرتهم على رعايتهما ستقرر النيابة استمرارهما في دار الرعاية المودعان بها.

كانت ألقت قوة أمنية القبض على الزوجين اللذين تبين أنهما من محافظة كفر الشيخ ويقطنان بشقة مفروشة بمنطقة روض الفرج، وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكشفت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، عن أن طبيب أسنان 35 سنة، تزوج من سيدة تبلغ من العمر 41 عاما، منذ قرابة 6 سنوات وكان يقيم بمنزل أسرته بمحافظة كفر الشيخ قبل أن تطرده الأسرة وزوجته لعدم رضائهم عن الزواج، فانتقل برفقة زوجته إلى شقة مفروشة بمنطقة روض الفرج وقضيا 5 أعوام يحاولان الإنجاب إلى أن جمع الطبيب 200 ألف جنيه هي كل ما يملك، لإجراء عملية حقن مجهري لزوجته ونجحت العملية بإنجابهما طفلين توأم.

وأضافت التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أنه بعد بلوغ الطفلين عاما ونصف، تشاجر الأب مع زوجته بحجة عدم قدرته الإنفاق عليهما وتحمل مصروفاتهما، مرددا: "أنا صرفت كل اللي حيلتي عشان أخلفهم، وفقروني" ثم طالب زوجته بالتخلص منهما بأي طريقة، فبحث الأم عن حضانة للأطفال الرضع حتى عثرت على إحداها بمنطقة بشتيل بأوسيم، وترددت عليها عدة مرات لرصد المكان بالكامل، حتى علمت بوجود كاميرات مراقبة بالمقهي المقابل للحضانة فارتدت نقابا واصطحبت الطفلين وتوجهت بهما لمالكة الحضانة مبدية رغبتها في إلحاق ابنيها بها، وأخبرتها أنها ستذهب لتصوير بطاقتها الشخصية وتعود مرة أخرى، إلا أنها لم تعد تاركة الطفلين.

ونجحت مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في تحديد هوية السيدة بعد أسبوع من التحريات، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال معاون المباحث، من تحديد مكان المتهمة وزوجها وجرى ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة.