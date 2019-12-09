أحالت مديرية الأوقاف بالغربية، إمام وخطيب إلى التحقيق بسبب تفسيره آيات القرآن والأحاديث النبوية بطريقة خاطئة، وتداول مقطع فيديو يتضمن ذلك.

وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية أوقاف الغربية، طلبت عدم ذكر اسمها، أن وكيل الوزارة قرر إيقاف إمام وخطيب مسجد بقرية ميت حبيش، مركز طنطا، يدعى "ا. أ"، وذلك لمخالفة تعاليم الدين الإسلامي أثناء تناوله شرح آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

وكشفت المصادر، أن إمام وخطيب المسجد يعمل في الأوقاف منذ 20 عاما، وأنشأ الطريقة الصوفية "ا. ا. ا"، بدون الحصول على موافقة الطرق الصوفية، وانتشر له مؤخرا فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يتضمن تفسيره آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية بالمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي ووسطية الأزهر، وبالعرض على وكيل وزارة الأوقاف قرر إيقافه عن العمل ورفع مذكرة إلى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف للتحقيق فيها، مشددا أن المديرية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالدين الإسلامي ووسطية الأزهر، والتصدي لكل الدعوات الهدامة.