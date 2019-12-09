عميد التربية الرياضية بمطروح: فتح تخصص جديد للإعداد النفسي قريبا

أعلن الدكتور ياسر غنيم، عميد كلية تربية رياضية جامعة مطروح، أن الكلية ستفتح قريبا، تخصص جديد للإعداد النفسي للرياضيين، مؤكدًا أنه سيكون أحد التخصصات الرئيسية في الكلية.

وأعرب "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، عن سعادته البالغة، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي المنتخبات الأولمبية، بالإضافة إلى الكثير من الرياضيين، الذي لا يعرفهم أحد، مثل أطباء الفريق الرياضية.

وأوضح عميد كلية تربية رياضية جامعة مطروح، أن تكريم السيسي للاعبي المنتخبات الأولمبية، تعد أمن قومي مصري، كون الرئيس يُشدد كثيرا على ضرورة الاهتمام بالرياضيين والرياضة المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تكريم السيسي للمعد النفسي للفرق الرياضية، لم يكن يحدث في الفترة السابقة.

وتابع: " تكريم الدكتور مدحت محمود أستاذ الطب النفسي في كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح، شرف لكلية التربية".