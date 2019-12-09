تحدث النائب صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم البرلمان، عن دور المجلس في مراقبة الحكومة، مشيرًا إلى أن الدكتور علي عبدالعال، يدرس كيفية بث الجلسات عبر الهواء مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وقال "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن المجلس لديه مركز صحفي، يبث جلسات المجلس فيه لكل الصحفيين والمحررين البرلمانيين، لينقلوها للمواطن.

وأوضح "حسب الله"، أن المجلس يبحث موضوع بث جلسات مجلس النواب، وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، أشار إلى أمكانية بث جلسات المجلس على الهواء، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار "حسب الله"، إلى أن عدم بث الجلسات، يساعد على التركيز أثناء المناقشات، لافتًا إلى أن المجلس يعمل عن طريق 25 لجنة متخصصة.