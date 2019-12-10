طقس الثلاثاء 10-12-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، 10-12-2019 ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس دافىء على الأنحاء كافة نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 24

شبين الكوم 15 24

طنطا 14 23

دمنهور 16 23

الإسكندرية 15 24

بلطيم 16 23

مطروح 14 24

السلوم 14 23

سيوة 09 25

بورسعيد 15 24

دمياط 14 24

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

رأس سدر 15 25

نخل 07 22

نويبع 16 26

طابا 11 23

كاترين 05 18

الطور 15 25

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 26

الفيوم 14 24

بنى سويف 13 24

المنيا 10 24

أسيوط 10 25

سوهاج 13 26

قنا 13 26

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 10 26

شلاتين 17 27

أبو رماد 17 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 20 31

المدينة 10 24

الرياض 10 22

المنامة 20 24

أبوظبى 21 27

الدوحة 21 27

الكويت 09 20

دمشق 06 14

بيروت 15 19

عمان 08 12

القدس 10 12

غزة 15 19

بغداد 08 17

مسقط 22 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 15 23

تونس 11 19

الجزائر 10 16

الرباط 08 18

نواكشوط 18 27