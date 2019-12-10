جدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، هجومه ضد الحكومة بسبب عدم حضور الوزراء الجلسات الخاصة بإلقاء البيانات العاجلة الخاصة بالنواب، مهددا باللجوء إلى استجواب الوزراء الممتنعين عن حضور هذه الجلسات بقوة الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن "السوابق البرلمانية استقرت أن الوزير يجب أن يحضر جلسات البيانات العاجلة، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما يمر الوضع تعتقد أن هذا الأمر مستقر، وبالتالي لا تعطيه اهتماما".

ووجه عبدالعال حديثه للمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب: "باعتبارك عضو في الحكومة، فاعتبارا من اليوم فالمجلس لن يقبل أن يتم إلقاء بيان عاجل دون حضور الوزير، وذلك عملا بالسوابق البرلمانية، وإلا فلا قيمة للبيان العاجل".

وتابع: "الأمانة العامة للبرلمان ستبلغ الحكومة بموعد البيان العاجل قبل إلقاءه بـ48 ساعة، وسيترتب على عدم حضور الوزير الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى، فلا يمكن على الإطلاق ترك مقاعد الوزراء خالية، والدستور واللائحة أعطوني الصلاحيات الكاملة لاستدعاء الحكومة بالكامل لإلقاء بيان داخل البرلمان، ولو محضرش الوزير سأفعل أخطر وسيلة برلمانية وهي الاستجواب".

وختم عبدالعال حديثه قائلا: "الرأي العام ضاغط على المجلس دائما، والمعتاد أن النقد يكون للحكومة وليس البرلمان، فالمجلس يلبي نداء المواطن باعتباره معبرا عنه، ولكن التعامل بأن مفيش مجلس فأنا بقول لا".

وصوّت المجلس بالإجماع بالموافقة على القرارات التي اتخذها رئيس البرلمان.