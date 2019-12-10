خالد الطوخي يهدي درع الجامعة لـ"فاتوماته بارو"

رئيس جامعة مصر: السيسي حريص على تحقيق التقارب المصري الأفريقي

قرينة رئيس جامبيا: نسعى للتعاون مع جامعة مصر لتميزها بكليات العلوم الطبية المختلفة

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، مؤتمر دعم التعليم والصحة بجامبيا ودول غرب أفريقيا، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، بحضور قرينة رئيس دولة جامبيا فاتوماته بارو fatoumata Bah Barrow، ولفيف من الشخصيات العامة والهامة في أفريقيا.

وشارك في حضور المؤتمر الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.

المؤتمر جاء في إطار تفعيل فلسفة جامعة مصر، لتوطيد التواصل ودعم العلاقات والتعاون في مجال التعليم والصحة داخل القارة السمراء، وانطلقت فعاليات المؤتمر بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم.

واستعرضت الجامعة فيديو توضيحي على المشاركين في المؤتمر، تم إعداده من قبل كلية الإعلام، تضمن تاريخ جامعة مصر ومستشفى سعاد كفافي، بالإضافة لقاعات المحاضرات والأنشطة الرياضية والملاعب، بجانب استعراض لقطات لأبرز الندوات التي نظمتها على مسرح أوبرا الجامعة، والدور المجتمعي في تنظيم القوافل الطبية بالمحافظات لخدمة المواطنين.

فيما رحب خالد الطوخي، خلال كلمته بالسيدة الأولى لدولة جامبيا الشقيقة والوزراء والسفراء المشاركين في المؤتمر.

وأكد "الطوخي" أن الزيارة الكريمة لوفد رفيع المستوى من دولة جامبيا الشقيق، تأتي لتؤكد وترسخ عمق العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية المشتركة بين الدولتين وكذا بين مصر ومحيطها الأفريقي من خلال مشاركة سفراء دول غرب أفريقيا بهذا المؤتمر.

وأضاف رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية في مصر حرصت منذ توليها المسؤولية في أعقاب ثورة 30 يونيه على تحقيق التقارب المصري الأفريقي ودفع مسيرة الاندماج القاري كأحد ثوابت استراتيجية السياسة الخارجية المصرية.

وتابع "الطوخي": "لقد باتت التحركات المصرية تمضي بخطى ثابتة لترجمة هذا التوجه وتحقيق أهدافها في القارة الأفريقية حيث استردت عضويتها بالاتحاد الأفريقي خلال يونيه 2014، وحصلت على عضوية مجلس الأمن والسلم الأفريقي لمدة 3 سنوات وترأست لجنة المناخ في الاتحاد الأفريقي على مدار عامين وتوجت ذلك برئاسة الاتحاد خلال دورته الحالية".

وأردف إن مصر تركز على دعم مشروعات التنمية المستدامة بصورة أساسية باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتي تساهم في تقدم الشعوب ورفاهيتها كما تشجع تبادل الزيارات الرسمية وغير الرسمية على مختلف المستويات وفى شتى المجالات خاصة التي تمس وتحظى بالاهتمام الشعبي وفى مقدمتها قضايا الصحة والتعليم باعتبارهما من أهم الأوعية التي تحتاجها القارة لتمهد الطريق نحو أفريقيا مزدهرة قوية ومن هنا جاءت تسمية هذا المؤتمر الفاعل تحت عنوان "دعم التعليم والصحة لدولة جامبيا ودول غرب أفريقيا".

فيما قال الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر، إن الجامعة لديها اهتمام بأن يكون هناك تعاون مع كل الدول الأفريقية موضحا أنها تفتح أبواب جميع الكليات لاستقبال الطلاب داخل 13 كلية من كافة الدول الأفريقية.

وتابع الدكتور عزازي في كلمته، أن جامعة مصر، على أتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية لدولة جامبيا في مجالات الصحة والتعليم.

ووجهت فاتوماته بارو قرينة رئيس دولة جامبيا الشكر إلى خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة على استضافتها موضحة أن لديها حلم منذ فترات طويلة لزيارة مصر، وأن جامعة مصر تتمتع بسمعة دولية كبيرة.

وأشادت قرينة رئيس جامبيا، في كلمتها، بما شاهدته بالجامعة، مؤكدة أنه نموذج متكامل في إطار التعليم والصحة وأن لديها حلم ليكون هناك روابط مع الجامعة خلال الفترة المقبلة، وأوضحت، أن لديها حلم لإنشاء مركز لعلاج أمراض الأورام في جامبيا وأنها تسعى للتعاون مع جامعة مصر لما يميزها من امتلاك كليات في مختلف العلوم الطبية.

بدوره قدم الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافي الجامعي، عرضا خلال المؤتمر للعريف بالمستشفى وتاريخها، موضحا أن إنشاء المستشفى يعود لعام 1996، وتأسيسها من جانب الدكتورة الراحلة سعاد كفافي حمل الراية بعدها خالد الطوخي.

وأوضح صفوت، أن المستشفى تشمل 300 سرير محليا داخل موقع المستشفى كما أنها تضم كافة التخصصات وكل الأقسام المختلفة، مستعرضا جهود المستشفى في تنظيم القوافل الطبية في المحافظات الحدودية لخدمة المواطنين.

تضممت فعاليات المؤتمر تقديم عروض فنية لفرقة من طلاب كلية الفنون وسط إعجاب كبير من جانب المشاركين.

وفى ختام المؤتمر كرّم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، السيدة فاتوماته بارو قرينة رئيس دولة جامبيا وأحمد نبيايو وزير الصحة بجامبيا حيث تم منحهم درع الجامعة.

كما كرمت بارو قرينة رئيس جامبيا، خالد الطوخي، الدكتور محمد العزازي، واختتمت فعاليات المؤتمر بإذاعة السلام الجمهوري لدولة جامبيا والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر تجولت فاتوماته بارو، بمستشفى سعاد كفافي الجامعي للوقوف على الأقسام والتخصصات التي تضمها والاستماع إلى آلية العمل بها.