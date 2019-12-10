توقع الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اليوم، "اتفاقا مبدئيا" حول التعديلات التي ستتم إضافتها إلى اتفاق التبادل الحر، بين الدول الثلاث، بحسب ما أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وقال الرئيس المكسيكي، في مؤتمر صحفي اليوم، "هناك اتفاق مبدئي بين الحكومات الثلاث، فيما يستعد ممثلو الدول الثلاث للاجتماع في مكسيكو"، متابعا "اليوم سيتم توقيعه... من جانب مفاوضي الدول الثلاث".

ومن المقرر أن يترأس الرئيس المكسيكي، اجتماعا لكبار مسؤولي الدول الثلاث في القصر الرئاسي في مكسيكو بعد ظهر الثلاثاء.

ويمثّل هذا الاتفاق صيغة جديدة لاتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يعود إلى 25 عاماً، وندد الرئيس دونالد ترامب، به لدى وصوله إلى البيت الأبيض، معتبراً أنه يضر بالولايات المتحدة.

وفي أعقاب أشهر طويلة من المفاوضات، وقّعت هذه الدول النص الجديد في نوفمبر 2018، وصادق عليه البرلمان المكسيكي، وهو البرلمان الوحيد الذي صادق عليه حتى الآن.

وكانت الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي، قد عرقلت المصادقة على الاتفاق الجديد تحت ضغط النقابات، في انتظار إدخال تعديلات.

ويخشى الديموقراطيون، كما النقابات، أن تكون مراقبة تنفيذ نص الاتفاق غير ممكنة، خاصة في ما يتعلق بارتفاع قيمة أجور العمال المكسيكيين في قطاع صناعة السيارات.

وسيسمح هذا الارتفاع في الأجور في احتواء المنافسة بين عمال الدول الثلاث.

من جانبها، أعلنت كندا سابقاً أنّها ستصادق على الاتفاق فور مصادقة الولايات المتحدة عليه.