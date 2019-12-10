أكد تود أبراجانو، نائب رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية والتجارة، التزام بلاده بالمساهمة الفعالة فى جهود تطوير قطاع البترول المصرى، خاصة فى تحقيق مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، مشيراً إلى أن مصر تمثل حجر الزاوية لبرنامج الوكالة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

منحة لتمويل دراسة جدوى مشروع إنتاج "البولى إسيتال"

وعقد «أبراجانو» جلسة مباحثات مع طارق الملا، وزير البترول، اليوم، فى القاهرة، حيث تم بحث سبل مساهمة الوكالة فى مشروعات البنية التحتية ومشروعات القيمة المضافة بقطاع البترول من خلال التمويل ودراسات الجدوى والاستشارات الفنية ونقل تكنولوجيات وخبرات الشركات الأمريكية، وشهد اللقاء توقيع عقد منحة تمويل إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع إنتاج مادة البولى إسيتال من الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ممثلة لقطاع البترول.

وقّع العقد الكيميائى سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وتود أبراجانو، نائب رئيس المؤسسة الأمريكية للتنمية والتجارة.

وأكد «الملا» اهتمام «البترول» بالتوسع فى صناعات البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة لتحقيق القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية، فى ضوء الخطة القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات حتى 2035.

وعقب التوقيع، أكد «الملا» أن الاتفاقية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات فى قطاع البترول والغاز، وتعكس الثقة القوية فى الإصلاحات التى تشهدها مصر وقصص النجاح التى تحققت فى قطاع البترول المصرى.

ويعد مشروع إنتاج مادة البولى إسيتال الأول من نوعه فى مصر وأفريقيا، وتستخدم مادة البولى إسيتال فى صناعة أجزاء السيارات والصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية.