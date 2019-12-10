عرض برنامج "الحياة اليوم"، تقريرا حول شاب يدعى أحمد الصاوي، نجح في قهر العمى، بإصلاحه لأجهزة الكمبيوتر، بجامعة كفر الشيخ.

من جانبه، قال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الأداب بكفر الشيخ، خلال التقرير بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، إن الجامعة خصصت مركزا تكنولوجيا للمكفوفين، لترسيخ التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، خلال الوقت الراهن.

وأضاف "البحيري"، أن الجامعة تبنت الخريج، وفعلت المركز بشكل أكبر، ما كان عليه خلال العهود السابقة، موضحًا أن "الصاوي"، لديه كفاءة عالية في صيانة أي جهاز كمبيوتر.

بينما قال أحمد الصاوي، إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المكفوفين في التحصيل الدراسي، وذلك لعدم توفير الكتب المكتوبة بطريقة برايل للطلاب.

وأضاف "الصاوي"، أنه التحق بإحدى منح صيانة الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية، وبعد إتمامه لها، بدأت إنطلاقته في تطوير المستوى التعليمي للطلاب المكفوفين في جامعة كفر الشيخ، موضحا أن حلمه هو استغناء أي طالب كفيف عن مرافقه في الامتحانات، وسيتم عقد امتحان تجريبي للطلاب بدون مرافق، بواسطة أجهزة الحاسب الألى.