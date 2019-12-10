تحرير 79 حالة تهرب جمركي بـ 877 ألف جنيه بالأقصر

نجح رجال إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم من ضبط وتحرير 79 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته اللاحقة.

الحملات كانت بمحال تجارية بأسيوط والأقصر وأكمنة متفرقة وهي: "كمين منشاة العماري والبغدادي بالأقصر ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي"، وأسفرت عن ضبط كمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والأدوات الكهربائية والأدوات الصحية والمنزلية وأدوات التجميل ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومطهرات زراعية، وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة المضبوطات 877 ألف و200 جنيه، قبل تسديد الغرامة الجمركية المستحقة، ويتم التصالح في جميع المحاضر.