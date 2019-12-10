أعلنت الشرطة الصومالية، ارتفاع عدد قتلى حادث مهاجمة مسلحين لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو، إلى خمسة أشخاص كلهم من المهاجمين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن قوات الأمن والحراس تبادلوا إطلاق النار مع المهاجمين وحاولوا منعهم من الوصول إلى الفندق القريب من موقع الحادث.

وأوضح الضابط بالشرطة الصومالية محمد حسين، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية، أن الجنود قتلوا 3 مهاجمين عند المدخل المؤدي إلى القصر الرئاسي، ثم قتلوا 2 آخرين على الأقل بالقرب من الفندق المجاور.

وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتها عن الحادث.