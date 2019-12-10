أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019/ 2020 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ يوم 4 يناير من العام الجديد 2020.

وحصلت "الوطن" على نسخة من جداول امتحانات، وهي كالتالي: