"راسمك في خيالي" لحماقي تحقق مليون ونصف مشاهدة في يوم

اقترب كليب"راسمك في خيالي" الذي أطلقة حماقي عبر قناته الخاصة باليوتيوب، من مليون ونصف مشاهدة في يوم واحد.

"راسمك في خيالي" كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي، توزيع ومكساج تميم، ومن إخراج مصطفي عامر.

تم تصوير الكليب خلال آخر حفل لحماقي في كايرو فيستيفال سيتي، حيث حضر الحفل حشود كبيرة من جمهور حماقي، وشهدت أغنية "راسمك في خيالي" التي قدمها للمرة الأولى علي البيانو، صعود شاب يدعى عمار بصحبة فتاة على خشبة المسرح وقام بخطبتها خلال الأغنية أمام الجمهور في مفاجأة غير متوقعة لحماقي الذي حرص علي تهنئتهما، وقال له الشاب إنه لم يجد أفضل من هذه المناسبة والأغنية لتقديم خاتم الخطوبة لها، وكان هذا المشهد ضمن الكليب.