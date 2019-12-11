سفير مصر بأثيوبيا: 6 رؤساء أفارقة أكدوا مشاركتهم في منتدى أسوان للسلام

كشف السفير أسامة عبدالخالق سفير مصر في أثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، تفاصيل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال عبدالخالق إن 6 من القادة الأفارقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الذي سيفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي منهم رؤساء نيجيريا وتشاد والنيجر وجزر القمر.

ولفت عبدالخالق لمشاركة عدد كبير من روساء الوزراء الأفارقة من دول الجابون وغينيا الاستوائية، وأن نائب رئيس جمهورية جنوب السودان سيشارك أيضًا.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد إلقاء الرؤساء الأفارقة لكلماتهم، وأن مصر تختتم رئاستها للاتحاد الأفريقي بالتصدي للموضوعات شديدة الأهمية والتي ستناقشها خلال جلسات وورش عمل المنتدى.

وأكد أنه بنهاية المنتدى ستصدر وثيقة بعنوان وثيقة تقرير أسوان والذي سيشمل على تقارير ورش العمل التي شهدها المنتدى.