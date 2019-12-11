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مطاعم تدعم الأقباط بملوخية وبيتزا ومحشي صيامي

مطاعم تدعم الأقباط بملوخية وبيتزا ومحشي صيامي

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

سفير مصر بأثيوبيا: 6 رؤساء أفارقة أكدوا مشاركتهم في منتدى أسوان للسلام

سفير مصر بأثيوبيا: 6 رؤساء أفارقة أكدوا مشاركتهم في منتدى أسوان للسلام

اليوم.. تحديات التدريب في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

اليوم.. تحديات التدريب في اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

خبراء: "السراج" خائن.. وإرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا متوقع

خبراء: "السراج" خائن.. وإرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا متوقع

غدا.. آخر فرصة لحجز شقق الاجتماعي في الإعلان الـ12 بمقدم 14 ألف جنيه

غدا.. آخر فرصة لحجز شقق الاجتماعي في الإعلان الـ12 بمقدم 14 ألف جنيه

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أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

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