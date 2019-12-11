يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء 11-12-2019 طقس دافئ على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 13 21

الإسكندرية 13 22

بلطيم 15 22

مطروح 14 21

السلوم 14 21

سيوة 11 20

بورسعيد 15 23

دمياط 14 23

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 11 23

السويس 13 23

العريش 10 23

رفح 10 22

رأس سدر 14 23

نخل 06 22

نويبع 18 24

طابا 15 20

كاترين 05 16

الطور 16 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 16 26

مرسى علم 17 25

الفيوم 10 22

بنى سويف 10 22

المنيا 09 23

أسيوط 10 23

سوهاج 13 24

قنا 13 25

الأقصر 12 26

أسوان 14 26

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 11 24

شلاتين 16 27

أبو رماد 16 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 19 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 33

المدينة 14 28

الرياض 13 23

المنامة 19 24

أبوظبى 20 27

الدوحة 19 25

الكويت 10 21

دمشق 07 14

بيروت 15 21

عمان 07 16

القدس 09 16

غزة 15 23

بغداد 08 17

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 20 34

طرابلس 11 15

تونس 10 16

الجزائر 10 16

الرباط 09 18

نواكشوط 19 30