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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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رئيس جزر القمر: نعاني من مؤسسات هشة في أفريقيا والإرهاب يعيق التنمية

رئيس جزر القمر: نعاني من مؤسسات هشة في أفريقيا والإرهاب يعيق التنمية

انقطاع المياه عن وسط دمنهور وشرق إيتاى البارود بسبب كسر في خط رئيسي

انقطاع المياه عن وسط دمنهور وشرق إيتاى البارود بسبب كسر في خط رئيسي

بعد رصد 2200 حالة إصابة في الرئة.. أمريكا تحذر من السجائر الإلكترونية

بعد رصد 2200 حالة إصابة في الرئة.. أمريكا تحذر من السجائر الإلكترونية

ضبط 3 أطنان زيت طعام وأعلاف فاسدة في حملة تموينية بالغربية

ضبط 3 أطنان زيت طعام وأعلاف فاسدة في حملة تموينية بالغربية

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لـ4 مشروعات خدمية بالمحافظة

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لـ4 مشروعات خدمية بالمحافظة

السيسي: واجهنا حربا أهلية وإرهاب في 2013 ولم نتوقف عن التنمية

السيسي: واجهنا حربا أهلية وإرهاب في 2013 ولم نتوقف عن التنمية

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"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

خبراء وساسة يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

خبراء وساسة يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

"تتجوز عن حب ولا صالونات؟".. فتيات يجبن: الاتنين آخرهم المحكمة

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