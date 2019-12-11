قال الرئيس السنغالي ماكي سال إنّ قارة أفريقيا لا يمكن أن تشهد تنمية دون تحقيق السلام، لافتا إلى أنّ القارة ليست فقيرة، وكانت دائمًا المخزن الذي يحتوي على كل شيء، مثل الأيدي البشرية والمنتج الزراعي والمنتج المعدني وغيرها من الثروات، ويجب أن نعمل سويًا حتى نستغل هذه الموارد ونظهر قيمتها ونؤثر على السلام.

سال: أفريقيا لن تحتاج لمساعدات إذا ضبطت التهرب الضريبي

وتابع الرئيس السنغالي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مساعدات التنمية في القارة خلال عام 2018 بلغت 7 مليارات دولار، بينما تفقد القارة الأفريقية في التقييم الضريبي 40 مليار دولار: "لو ألغينا كل ما هو تهرب ضريبي لن تحتاج إلى القارة إلى مساعدة في التنمية، وحتى نتقدم يجب أن نقترض، وهذا يقيدنا لأن هناك معايير محددة ومعينة، ويؤثر علينا الترتيب والترقيم الذي يوضع لأفريقيا، وبالتالي فإننا نفرض تأمينا باهظا، ما يؤثر على الاستثمار والتقدم في القارة".

وواصل: "نريد من الاتحاد الأفريقي أن يحمل هذا الالتزام ويتمكن من التغلب على هذه الأزمات"، مشيرًا إلى أنّ اتفاقات واشنطن ليست ملائمة للأفارقة والأفريقيين ومن ثم طالب بموارد طويلة الأمد للقضاء على الفقر في أفريقيا.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.